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Дата распечатки: 11.05.2020 17:01
 
11.05.2020 16:13 Политика, Беларусь — Евросоюз

Макей обсудил с главой МИД Австрии международные усилия по борьбе с COVID-19 и двусторонние отношения

Минск, 11 мая. "Широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества" обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с его австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

Разговор состоялся 11 мая по инициативе австрийской стороны, сообщает пресс-служба МИД Беларуси. Особое внимание министры уделили реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Беларуси в Австрию в ноябре 2019 года.

"Стороны подчеркнули необходимость консолидации международных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении. — Отмечена важность извлечения правильных уроков из нынешнего кризиса, восстановления и укрепления полномасштабного международного диалога".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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