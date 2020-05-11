Макей обсудил с главой МИД Австрии международные усилия по борьбе с COVID-19 и двусторонние отношения

Минск, 11 мая. "Широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества" обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с его австрийским коллегой Александром Шалленбергом.



Разговор состоялся 11 мая по инициативе австрийской стороны, сообщает пресс-служба МИД Беларуси. Особое внимание министры уделили реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Беларуси в Австрию в ноябре 2019 года.

"Стороны подчеркнули необходимость консолидации международных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении. — Отмечена важность извлечения правильных уроков из нынешнего кризиса, восстановления и укрепления полномасштабного международного диалога".