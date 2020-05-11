Вынесен приговор шести обвиняемым по "делу медиков"

Минский городской суд 11 мая вынес приговор шести фигурантам "дела медиков". Они признаны виновными по ст. 430 (получение взятки) и ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Председательствовала в суде Елена Шилько. Сторону гособвинения представлял прокурор управления Генеральной прокуратуры Вадим Кисель.

Бывший гендиректор УП "Белмедтехника" 46-летний Александр Шарак признан виновным по ч. 3 ст. 430 УК и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в условиях усиленного режима и лишению права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Бывший начальник отдела реализации "Белмедтехники" Кирилл Кастрицкий признан виновным по чч. 1 и 2 ст. 430 УК и приговорен к трем годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Он лишен права занимать руководящие должности в течение трех лет. Кастрицкий находился под домашним арестом и был взят под стражу в зале суда.

Четыре представителя коммерческих структур признаны виновными в даче взяток и покушение на дачу взяток. Илья Карпович получил шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Евгений Волков — два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, Александр Юсов и Борис Ранчинский — два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.