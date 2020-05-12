Минск, 12 мая. В нынешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей, заявил Александр Лукашенко 12 мая на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

"Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения", — приводит слова главы государства телеграм-канал телеканала ОНТ.

"Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется", — уверен Лукашенко.

"Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль", — заявил глава государства.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко также заявил, что "ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая".

"Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (от болезней, отягощенных коронавирусом. — прим.) в Беларуси за эти три месяца", — подчеркнул Лукашенко.

"Посмотрите на восток — дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия", — добавил глава государства.

По данным Минздрава, на 11 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 23.906, скончалось 135 человек. За сутки умерло четыре человека, а общее число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 933, или на 4% (в предыдущие сутки был 921 новый случай и пять смертей).