Главы МИД стран СНГ одобрили ряд документов

Минск, 12 мая. Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 15 октября в Ташкенте. Такое решение 12 мая приняли главы МИД стран СНГ.

Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, сегодняшнее заседание прошло в формате видеоконференции.

Министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2020 год. Кроме того, одобрены и вынесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ проект соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств СНГ и проекты решений, касающиеся реализации в 2022 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Кыргызстане и перечня формирований для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств стран СНГ, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних границах.

Ряд документов решено вынести на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Среди них — проекты соглашений о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств СНГ и об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ, проекты стратегий развития сотрудничества государств Содружества на 2021—2030 годы в области молодежного сотрудничества, туризма, физической культуры и спорта. На рассмотрение Совета глав правительств также будет вынесен проект основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2021—2025 годы.