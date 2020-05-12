В Беларуси зафиксирован суточный рекорд смертности пациентов с COVID-19

Минск, 12 мая. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 24.873, скончалось 142 человека, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло семь человек (рекорд), а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 967, или на 4% (в предыдущие сутки было 933 новых случая и четыре смерти). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 6.974 пациента (+443 за сутки).

В министерстве отметили, что в стране 38 лабораторий осуществляют анализ тестов на коронавирус. "Проведено 284.445 тестов", — говорится в сообщении.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

12 мая на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан Александр Лукашенко заявил, что в нынешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей. "Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения", — приводит слова главы государства его пресс-служба.

"Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется", — уверен Лукашенко.

"Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль", — заявил глава государства.