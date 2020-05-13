"Репортеры без границ" требуют освободить задержанных в Беларуси журналистов

Минск, 13 мая. Правозащитная организация "Репортеры без границ" 13 мая распространила заявление, в котором потребовала освободить задержанных в Беларуси журналистов.

В заявлении отмечается, что за последние несколько дней были задержаны пятеро журналистов: Михаил Аршинский, Александр Бураков, Дмитрий Лупач, Алесь Асипцов и Александр Борозенко. Последний был отпущен после трех часов задержания, остальные сейчас отбывают административные аресты.

"Репортеры без границ" осуждают преследование журналистов и "призывают международное сообщество оказать давление на Минск, чтобы обеспечить уважение свободы прессы в преддверии президентских выборов".

"Это целенаправленное преследование в преддверии президентских выборов очевидно имеет своей целью запугивание журналистов и препятствование распространению информации, касающейся оппозиционных движений в стране, — говорится в заявлении. — Приговоры противоречат статье 34 закона о СМИ Беларуси, которая позволяет журналистам освещать публичные мероприятия. Ничто не оправдывает продолжающееся содержание под стражей этих журналистов, разбирательства против них должны быть прекращены, а основополагающее право на информирование — соблюдено".

11 мая суды Октябрьского района Могилева и Глубокского района Витебской области наказали административными арестами журналистов Михаила Аршинского и Дмитрия Лупача. Оба освещали в своих городах встречи с гомельским блогером youtube-канала "Страна для жизни" Сергеем Тихановским. В суде Лупачу стало плохо, его госпитализировали с гипертоническим кризом в реанимацию Глубокской районной больницы.

12 мая суд Ленинского района Могилева вынес постановление об аресте сотрудничающего с немецкой радиостанцией Deutsche Welle журналиста и правозащитника регионального отделения закрытого властями центра "Весна" Александра Буракова, а суд Октябрьского района этого областного центра — об аресте внештатного корреспондента БелаПАН Алеся Асипцова, который объявил голодовку протеста.

Буракова обвинили в участии в несанкционированной акции 6 мая около изолятора временного содержания в Могилеве, Асипцова — в участии во встрече с Тихановским. Оба работали на этих мероприятиях.

11 и 12 мая в разных городах страны также прошли суды над участниками акций солидарности с Тихановским, который сейчас отбывает 15-суточный арест в гомельском ИВС. Активистов арестовывают либо крупно штрафуют.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей освободить арестованных за последние дни коллег и пересмотреть инициированные в их отношении административные дела. "Закон Республики Беларусь "О СМИ" дает право журналистам присутствовать на массовых мероприятиях, в районах чрезвычайных ситуаций, в местах общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Таким образом, журналисты имели право присутствовать на акциях и выполнять там свою работу", — говорится в заявлении БАЖ.

В ассоциации убеждены, что привлечение журналистов к ответственности за исполнение ими своих профессиональных обязанностей "вызовет решительный протест профессионального сообщества". "Особым издевательством считаем применение в качестве наказания административного ареста в период пандемии коронавируса, что подвергает серьезной опасности здоровье коллег", — подчеркивают авторы заявления.

Кроме немедленного освобождения коллег и пересмотра их административных дел БАЖ требует от властей поступить аналогичным образом и в отношении граждан, которых привлекли к ответственности за высказывание своего мнения.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также осудил аресты журналистов в Беларуси и призвал немедленно их освободить.

"Меня тревожат задержания и аресты журналистов Михаила Аршинского, Дмитрия Лупача, Алеся Асипцова и Александра Буракова за их предполагаемое участие в несанкционированных акциях, — заявил Дезир. — У журналистов должна быть возможность информировать о событиях, представляющих общественных интерес, в том числе и общественных протестах. Я очень обеспокоен этим решением, которое нарушает свободу СМИ".

Со стороны Евросоюза также прозвучало осуждение задержаний белорусских активистов и журналистов. "Задержания мирных демонстрантов в Беларуси вызывают особую обеспокоенность в связи с предстоящими президентскими выборами, — заявил БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано. — Свобода собраний и ассоциаций являются краеугольными камнями демократии, и белорусские власти обязаны уважать и защищать их в соответствии с международными обязательствами страны. Европейский союз решительно выступает против любых необоснованных ограничений права на свободу мирных собраний".

"Те, кто был задержан во время реализации своих основных свобод, должны быть освобождены, и любые последующие судимости (связанные с этими задержаниями. — БелаПАН.) должны быть отменены", — добавил он.