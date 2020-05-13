Лукашенко утвердил отчет Нацбанка за 2019 год

Минск, 13 мая. Александр Лукашенко указом от 13 мая утвердил отчет Национального банка за 2019 год.

Как отмечается в документе, в прошлом году деятельность Нацбанка была направлена на сохранение основы для сбалансированного и устойчивого развития экономики посредством поддержания ценовой и финансовой стабильности, сообщила пресс-служба президента.

Достигнута основная цель денежно-кредитной политики: ограничение инфляции, которая составила 4,7% при прогнозном параметре не более 5%. Обеспечено эффективное функционирование банковского сектора, сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте, а также доступность кредитов в белорусских рублях, подчеркивается в релизе.