Главы МИД Беларуси и Азербайджана заявили о важности "международного сотрудничества и солидарности" в борьбе с COVID-19

Минск, 13 мая. "Мнениями о мерах, принятых странами для борьбы с распространением COVID-19", обменялись в ходе телефонного разговора 13 мая министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Азербайджана Эльмар Мамедьяров.

Стороны "подчеркнули важность международного сотрудничества и солидарности в этом вопросе", отмечается в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

"С удовлетворением отмечен высокий уровень политического диалога", "подчеркнута важность сохранения и дальнейшего развития, несмотря на пандемию, торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", "затронуты вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов в транспортно-логистической и энергетической сферах".

Министры "обсудили вопросы сотрудничества и согласованных действий в рамках международных организаций, включая ООН и СНГ, а также отношения с Европейским союзом, в том числе в рамках Восточного партнерства".

Обсужден график будущих контактов "на различных уровнях". Достигнута договоренность об их продолжении после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.