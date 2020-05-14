Власти планируют поддержать организации культуры в условиях пандемии COVID-19

Минск, 14 мая. Министерство культуры Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект указа президента "О мерах поддержки организаций культуры и иных организаций, осуществляющих проведение культурно-зрелищных мероприятий".



Текст документа размещен на Правовом форуме Беларуси. Общественное обсуждение продлится по 24 мая включительно. Замечания и предложения можно высказать на форуме либо направить на электронный адрес: expert.minkult@gmail.com.

В обосновании проекта отмечено, что в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 организаторы культурно-зрелищных мероприятий столкнулись с одномоментной отменой либо переносом сроков проведения культурно-зрелищных мероприятий, что повлекло "массовое обращение зрителей за денежной компенсацией стоимости входного билета".

Кроме того, в связи с принятием рядом иностранных государств жестких мер по ограничению перемещения граждан через границу проведение мероприятий с участием иностранных исполнителей в 2020 году проблематично.

По данным облисполкомов и Минского горисполкома, с 12 марта в Беларуси отменено 156 культурно-зрелищных мероприятий, и этот процесс продолжается. В то же время сумма госпошлины, уплаченной за выдачу удостоверения организатору культурно-зрелищного мероприятия, не возвращается.

"В связи с приостановкой концертной деятельности в Беларуси и невозможностью спрогнозировать сроки ее возобновления организаторы культурно-зрелищных мероприятий несут убытки, которые не позволяют им осуществлять дальнейшую работу, а также выполнять свои обязательства перед зрителями по выплате денежной компенсации за входные билеты", — говорится в обосновании.

Проект указа президента подготовлен после обращения к правительству группы организаторов культурно-зрелищных мероприятий.



Если документ будет принят, организаторам культурных мероприятий, отмененных или перенесенных из-за пандемии COVID-19, разрешат возвращать деньги за купленные билеты в течение шести месяцев со дня подачи заявления о денежной компенсации, а не семи дней, как сейчас. Речь идет об отмененных или перенесенных культурно-зрелищных мероприятиях, которые должны были пройти с 12 марта по 31 декабря 2020 года.

Проект также предусматривает возврат госпошлины за концертное удостоверение, которое из-за отмены мероприятия признано недействительным. В случае если мероприятие переносится, концертное удостоверение остается действительным с правом внесения в него других сроков проведения концерта, спектакля, выставки или другого мероприятия.