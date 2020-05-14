В Беларуси 26.772 подтвержденных случая COVID-19

Минск, 14 мая. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 26.772, скончался 151 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 947, или на 3,6% (в предыдущие сутки было 952 новых случая и четыре смерти). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 8.168 пациентов (+457 за сутки). Всего проведено 308.156 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — более 11 тысяч исследований.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

12 мая на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан Александр Лукашенко заявил, что в нынешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей. "Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения", — сказал официальный лидер.

"Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется", — считает Лукашенко.

"Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль", — заявил белорусский руководитель.