14.05.2020 17:57 Общество
Лукашенко назначил нового зампреда Верховного суда
Минск, 14 мая. Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Верховного суда, сообщила пресс-служба президента.
Первому заместителю председателя ВС Валерию Калинковичу и заместителю председателя Андрею Забаре продлены сроки полномочий в этих должностях на очередной пятилетний период.
Заместителем председателя ВС назначен Сергей Кондратьев, сменив Руслана Анискевича, который продолжит работать на посту судьи ВС.