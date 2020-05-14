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Дата распечатки: 14.05.2020 18:06
 
14.05.2020 17:57 Общество

Лукашенко назначил нового зампреда Верховного суда

Минск, 14 мая. Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Верховного суда, сообщила пресс-служба президента.

Первому заместителю председателя ВС Валерию Калинковичу и заместителю председателя Андрею Забаре продлены сроки полномочий в этих должностях на очередной пятилетний период.

Заместителем председателя ВС назначен Сергей Кондратьев, сменив Руслана Анискевича, который продолжит работать на посту судьи ВС.

БелаПАН.

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