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Дата распечатки: 15.05.2020 18:27
 
15.05.2020 17:04 Фото

Бывшие участники праймериз подали в ЦИК документы на регистрацию инициативных групп

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Участники кампании "За Беларусь без диктатуры", в которую трансформировалась отмененная процедура по избранию единого кандидата в президенты от оппозиции, 15 мая подали в Центризбирком документы на регистрацию трех инициативных групп по выдвижению кандидатами на президентских выборах 2020 года.

Документы подали лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова и исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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