Николай Статкевич подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы

Оппозиционный политик Николай Статкевич вечером 14 мая подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению его кандидатом в президенты Беларуси.

Его сопровождали более 100 человек — сторонники Статкевича, в том числе так называемые кандидаты протеста из его команды. Перед подачей документов политик обратился к собравшимся со ступенек Дома правительства, где расположен Центризбирком.