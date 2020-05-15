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Дата распечатки: 15.05.2020 12:22
 
15.05.2020 11:33 Фото

Николай Статкевич подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы

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Оппозиционный политик Николай Статкевич вечером 14 мая подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению его кандидатом в президенты Беларуси.

Его сопровождали более 100 человек — сторонники Статкевича, в том числе так называемые кандидаты протеста из его команды. Перед подачей документов политик обратился к собравшимся со ступенек Дома правительства, где расположен Центризбирком.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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