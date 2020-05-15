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Дата распечатки: 15.05.2020 12:23
 
15.05.2020 11:43 Экономика

Лукашенко: Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают

Минск, 15 мая. "Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают. Будет результат — будут деньги", — заявил Александр Лукашенко 15 мая в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

Посещая организации ОАО "Молоко" и обсуждая развитие в регионе интеграционных структур АПК, Лукашенко подчеркнул, что "поддержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу".

Как сообщает пресс-служба президента, главе государства доложили о работе ОАО "Молоко", подготовке кадров для агропромышленного комплекса Витебской области. Речь также шла о социально-экономическом развитии региона, ходе весенних полевых работ.

Лукашенко отметил "позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области". По его словам, он имел возможность оценить состояние дел уже с вертолета. "Конечно, это клочки, никуда не денемся — такая контурность полей. Но видно, что лучше. Если подготовитесь к уборке как следует, уберете, то будете иметь зерно и корма. Просто нужна организация. Нельзя останавливаться ни в коем случае", — сказал глава государства.

По словам председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, который курирует Витебскую область, "пока обстановка хорошо складывается, основа для хорошей работы сегодня создана". "Но это только начало", — обратил внимание Лукашенко.

Марина Носова, БелаПАН.

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