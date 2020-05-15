ЦИК отказал в регистрации инициативной группы "сурового туриста" Виталия Зелковского

Минск, 15 мая. Центризбирком на заседании 15 мая отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Виталия Зелковского.

Несколько лет назад Зелковский стал известен в интернете как "суровый турист" благодаря характерной манере фотографироваться в разных странах.

В регистрации его инициативной группы отказано в связи с тем, что поданное заявление не соответствует требованиям Избирательного кодекса.

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