15.05.2020 11:36 Политика
ЦИК отказал в регистрации инициативной группы "сурового туриста" Виталия Зелковского
Минск, 15 мая. Центризбирком на заседании 15 мая отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Виталия Зелковского.
Несколько лет назад Зелковский стал известен в интернете как "суровый турист" благодаря характерной манере фотографироваться в разных странах.
В регистрации его инициативной группы отказано в связи с тем, что поданное заявление не соответствует требованиям Избирательного кодекса.
(Будет дополнено.)