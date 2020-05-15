Лукашенко об экспорте продукции АПК: Главное — продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу

Минск, 15 мая. Александр Лукашенко 15 мая во время совещания в Витебском районе заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации в отрасли. Как сообщает пресс-служба президента, обсуждались ход весенних полевых работ, виды на урожай, вопросы экспорта сельхозпродукции, а также поставок на внутренний рынок.

Что касается экспорта, Лукашенко ориентирует отрасль "на поиск наилучших ценовых условий на мировом рынке". "Главное — продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу", — заявил он.

Министр доложил, что по итогам работы за четыре месяца во всех категориях хозяйств отмечается рост производства. По его словам, за три месяца текущего года обеспечен прирост экспорта почти 10% к аналогичному уровню прошлого года. "Мы сохранили за первый квартал темп роста, который был по январю—февралю. Немного замедление экспорта по апрелю, но оно незначительное. Выше 100%", — сообщил Крупко.

Лукашенко, в свою очередь, обратил внимание, что необходимо увеличить посевы картофеля. "Я хочу подчеркнуть. Это было поручение министру. В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50-70 га, может даже 20 га. Если по технологии будете это обслуживать, получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут", — сказал глава государства.

Лукашенко уверен, что картофель будет особенно востребован на рынках сопредельных государств, в первую очередь России и Украины.

Белорусский руководитель подчеркнул особое место сельскохозяйственной отрасли в нынешних условиях: "Если у нас будет что продать, мы всегда продадим, и по хорошей цене. Наши крестьяне это заслужили. Все-таки мы немало вкладывали труда и денег в сельское хозяйство. А сейчас с руками, ногами у нас его (продовольствие) заберут. Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли. И зима была нормальная, и посевы хорошие. Надо просто не проморгать, надо на этом в этот год заработать деньги".

Министр сельского хозяйства заверил, что "никакой настороженности в плане реализации продукции на экспорт нет". "Все в работе, есть контракты, они реализуются", — доложил Крупко. По его словам, стабильно обеспечиваются поставки продукции и на внутренний рынок.

Еще одна тема, которая была поднята на совещании, сообщает пресс-служба президента, касалась обеспеченности хозяйств топливом под нужды сельхозработ. "Не должно быть никакого узкого места по топливу. Сегодня нефть дешевая — бери, сколько хочешь. Я вас предупреждал: у вас должны быть свободные емкости, чтобы был запас и в колхозах, совхозах, районных базах. Здесь не должно быть никаких вопросов", — отметил официальный белорусский лидер.

Лукашенко также поинтересовался обеспеченностью уборочной техникой, в частности комбайнами, "ведь если будет хороший урожай, то необходимо его оперативно убирать с полей, когда придет время". В этом плане даны необходимые поручения по обеспечению дополнительного производства и поставки. "Надо напрячься, имея в виду, что будет спрос на продукты питания", — сказал он.