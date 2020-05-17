В Минске умер основатель портала tut.by Юрий Зиссер

Минск, 17 мая. 17 мая в Минске после продолжительной болезни умер Юрий Зиссер, основатель портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат.

Как сообщает tut.by, в связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдет в узком кругу. Семья Юрия Зиссера просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. После окончания эпидемии будет организован поминальный вечер, о месте и времени проведения которого родные сообщат дополнительно.

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, его отец был инженером, мама — музыкантом. Высшее образование получил в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности "Электронные вычислительные машины". В юности успел поработать почтальоном. Работал техником и программистом во Львове.

В 1980-х познакомился со своей будущей женой культурологом Юлией Чернявской и вслед за ней уехал в Минск.

Несколько лет работал системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянях, занимался наукой. В начале 1990-х провел два года в Лангепасе Тюменской области, где работал программистом в кооперативе "Факел".

В 1992 году основал компанию "Надежные программы", которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. Система обслуживания населения "Программа 35" использовалась в более чем ста банках Беларуси, России, Украины, Молдовы.

В 2000 году создал портал tut.by, который за несколько лет стал одним из популярных белорусских онлайн-ресурсов.

Стоял у истоков ряда белорусских и международных интернет-проектов. Был активным участником стартап-движения, ментором. Активно занимался благотворительностью и меценатством, но об этой своей деятельности практически не рассказывал. Несмотря на болезнь, стал одним из организаторов и спонсоров Международного фестиваля клезмерской музыки, который прошел в Минске в ноябре 2019 года.

В 2013 году поступил в Белорусскую государственную академию музыки на класс органа, который успешно окончил в 2015 году. Одно из последних начинаний Юрия Зиссера, как сообщают его коллеги, — восстановление органов Беларуси. При его финансовой поддержке были восстановлены органы в Минске, Несвиже, Пинске.

БелаПАН выражает соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Зиссера.