Лукашенко — президенту Казахстана: Взаимная поддержка и помощь будут способствовать доверительным и партнерским отношениям, двусторонним связям

Минск, 17 мая. Александр Лукашенко 17 мая поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

"Благодаря вашим усилиям, ответственному и эффективному управлению Республика Казахстан демонстрирует стабильный экономический рост, реальные успехи в проведении государственных преобразований, укрепляет свои позиции и авторитет на международной арене", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил большой личный вклад и стремление Токаева развивать двустороннее сотрудничество. "Убежден, что взаимная поддержка и помощь будут способствовать упрочению дружественных, доверительных и партнерских отношений, дальнейшему углублению всесторонних связей между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан", — отметил белорусский официальный лидер.

Лукашенко пожелал Токаеву "доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей".