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Дата распечатки: 17.05.2020 14:40
 
17.05.2020 14:24 Политика

Лукашенко — президенту Казахстана: Взаимная поддержка и помощь будут способствовать доверительным и партнерским отношениям, двусторонним связям

Минск, 17 мая. Александр Лукашенко 17 мая поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

"Благодаря вашим усилиям, ответственному и эффективному управлению Республика Казахстан демонстрирует стабильный экономический рост, реальные успехи в проведении государственных преобразований, укрепляет свои позиции и авторитет на международной арене", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил большой личный вклад и стремление Токаева развивать двустороннее сотрудничество. "Убежден, что взаимная поддержка и помощь будут способствовать упрочению дружественных, доверительных и партнерских отношений, дальнейшему углублению всесторонних связей между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан", — отметил белорусский официальный лидер.

Лукашенко пожелал Токаеву "доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей".

БелаПАН.

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