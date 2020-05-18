Правозащитники: Выборы президента начались на фоне ухудшения ситуации с правами человека

Минск, 18 мая. Президентские выборы в Беларуси начались на фоне эпидемии коронавируса и ухудшения ситуации с правами человека. Об этом говорится в аналитическом еженедельном отчете (с 8 по 17 мая) по результатам наблюдения за выборами президента, который подготовлен в рамках кампании "Правозащитники за свободные выборы".

Наблюдение осуществляют представители Белорусского Хельсинкского комитета и закрытого властями правозащитного центра "Весна".

Согласно выводам наблюдателей, выборы проходят "на фоне сложной геополитической ситуации в регионе, в условиях определенного прогресса в отношениях между Беларусью, ЕС и США". Отмечается, что им "предшествовал процесс переговоров между руководством Беларуси и России о ратификации так называемых дорожных карт об углубленной интеграции, вызвавший кризис в отношениях между двумя государствами, осложненный проблемами с российскими поставками нефти и газа в страну".

"Выборы происходят на фоне пандемии коронавируса, что является серьезным вызовом в связи с угрозой для жизни и здоровья как непосредственных участников избирательного процесса, так и других граждан страны в целом, — говорится в отчете наблюдателей. — Власти страны не придерживаются рекомендаций ВОЗ о принятии мер, направленных на минимизацию распространения пандемии в стране: официально не введен карантин, не запрещено проведение массовых мероприятий, проводятся спортивные мероприятия, были проведены республиканский субботник и военный парад 9 мая".

Также отмечается, что "предложения об изменениях в избирательные процедуры, направленные на минимизацию угрозы заболевания коронавирусом во время выборов, подготовленные экспертами кампании "Правозащитники за свободные выборы" и переданные в Палату представителей, ЦИК и Верховный суд Республики Беларусь, были проигнорированы".

"За период, предшествовавший назначению выборов, власти страны не продемонстрировали значительного прогресса и изменений системного характера, направленных на улучшение ситуации с правами человека в стране, — заявляют наблюдатели. — Основные гражданские и политические свободы, как и прежде, обременены значительными законодательными ограничениями. Правозащитники фиксируют многочисленные факты нарушений прав человека, за решеткой находятся четыре человека, признанные белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными".

Как отмечается в отчете, "власти страны не приняли мер по имплементации рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, предпринятых по итогам наблюдения за предыдущими президентскими выборами в 2015 году, а также парламентскими выборами прошлого года".

Кроме того, отмечают "Правозащитники за свободные выборы", непосредственно перед назначением выборов произошло ухудшение общей ситуации с правами человека: с 7 по 9 мая милиция задержала более 120 человек, принимавших участие в мирных собраниях в разных городах Беларуси. Из них более 50 были арестованы судами за участие в несанкционированных собраниях, 20 подвергнуты штрафам. Среди арестованных — журналисты и правозащитники. "Данные события вызвали негативную реакцию со стороны международных правозащитных и журналистских организаций, а также ОБСЕ и ЕС", — напоминают авторы отчета.

Также сообщается, что 55 человек передали в ЦИК документы о регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты. На данный момент известно об 11 случаях отказов в регистрации инициативных групп.