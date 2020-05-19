За январь—апрель на Белорусской универсальной товарной бирже реализовано сырого молока в 2,5 раза больше, через за весь прошлый год

Минск, 18 мая. По итогам января—апреля сумма биржевых сделок с сырым коровьим молоком, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), составила 34 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2019 год, сообщили БелаПАН в пресс-службе биржи.

В натуральном выражении объем продаж увеличился в 2,4 раза по сравнению с прошлогодним результатом, достигнув 36 тыс. т.

По мнению руководителя секции сельхозпродукции БУТБ Виктора Дерешова, рост показателей обусловлен не только эффективностью биржевого механизма, но и привлекательными условиями, созданными на бирже для продавцов и покупателей молокосырья.

"Участвуя в торгах, производители и переработчики молока, по сути, не несут никаких затрат, так как аккредитация и электронная цифровая подпись на бирже бесплатные, а биржевой сбор составляет всего 10 копеек за одну сделку. К тому же торговые сессии проводятся через интернет, что с учетом нынешней эпидемиологической обстановки является несомненным плюсом. Все это привлекает на биржевую площадку новых участников. И если в прошлом году в торгах в среднем участвовали три продавца и 6-7 покупателей, то сегодня молоко продают не менее 8 организаций, а покупают — 15-17", — отметил представитель БУТБ.

Биржевые торги сырым коровьим молоком для внутреннего рынка организованы по поручению правительства в апреле 2019 года с целью внедрения рыночного ценообразования на молочное сырье и обеспечения равной доступности к нему переработчиков. В качестве продавцов на торги допускаются только производители, не имеющие задолженности по поставке молока в счет авансовых выплат и других финансовых обязательств по расчетам перед молокопереработчиками, в то время как покупателями могут быть лишь отечественные предприятия.