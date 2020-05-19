В Беларуси 31.508 подтвержденных случаев COVID-19

Минск, 19 мая. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 31.508, скончалось 175 человек, сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерли еще четыре человека, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 936, или на 3% (в предыдущие сутки было 922 новых случая и шесть смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 10.620 пациентов (+490 за сутки). Всего проведено 375.076 тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — более 10,7 тыс. исследований.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Брифинги для журналистов министерство не проводило уже три недели.

17 мая в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко заявил, что около 70% белорусов переболевают коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме, т.е. люди не замечают, что переболели. "Мы ожидаем, что, возможно, антитела к COVID-19 есть у тех людей, кто не подозревал об этом", — отметил Карпенко.

Директор РНПЦ заявил, что Беларусь — первая страна в СНГ и в ближайших регионах, где в конце марта — начале апреля "на уровне национального законодательства определили как возможность заготовки, так и использования плазмы переболевших коронавирусом для лечения пациентов с COVID-19". В Литве и Польше, по его словам, такая технология массово не используется.

Карпенко сообщил, что лечение плазмой в Беларуси получили уже более 100 пациентов с COVID-19. На следующей неделе планируется начать исследования двух тысяч регулярных доноров плазмы и крови, готовых к донациям, на наличие у них антител. Сейчас идет согласование этих планов с Минздравом, сказал директор РНПЦ.

Он считает эффективным лечение плазмой пациентов с COVID-19. "Помогает. И мы воодушевлены, что очень много положительных эффектов. Это стимулирует нас и вдохновляет на дальнейшую работу, разговоры, поиск, агитацию этой технологии", — подчеркнул глава РНПЦ.

Заготовка плазмы, по его словам, организована в Минске, на базе 6-й городской клинической больницы, и во всех областях. Используется при лечении пациентов примерно в 100 городах по всей Беларуси.