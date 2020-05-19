ЦИК зарегистрировал инициативные группы пяти претендентов на пост президента

Минск, 19 мая. На сегодняшний день Центризбирком зарегистрировал пять инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента Беларуси. Рассмотрение вопроса о регистрации инициативных групп продолжится 20 мая.

На двух заседаниях, 15 и 19 мая, ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты:



— действующего главы государства Александра Лукашенко;



— председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича;



— фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича;



— члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих;



— заместителя директора ЧТУП "Кисель В.В." Натальи Кисель.



За различные нарушения Избирательного кодекса отказ в регистрации получили инициативные группы: Сергея Тихановского — популярного видеоблогера (youtube-канал "Страна для жизни"); Виталия Зелковского — инженера-дизайнера, известного в байнете как "суровый турист"; Елены Ашихминой — директора ООО "БелТехПодшипник"; Жанны Романовской — безработной минчанки; Николая Статкевича — оппозиционного политика, экс-кандидата в президенты, бывшего политзаключенного.



ЦИК также не зарегистрировал инициативные группы "кандидатов протеста" — сторонников Статкевича: Марины Адамович (супруга Николая Статкевича), Анжелики Железняковой, Вероники Мищенко, Александра Гречишникова, Антонины Вишняковой, Валентина Фролова, Ольги Николайчик, Игоря Клещука, Виктории Хотенко, Дмитрия Кудравца, Петра Карабанова, Николая Соляника, Тамары Потоцкой, Владимира Невмержицкого, Регины Беркус, Александра Якушкова, Елены Давыдовой, Александра Школьникова, Владимира Кийко, Юрия Новикова, Юрия Чудиновича, Сергея Статкевича, Виктора Шорца, Юрия Касача, Александра Абрамовича, Натальи Стрельченко и Алексея Зуевича.

На заседании 19 мая председатель ЦИК Лидия Ермошина обвинила Статкевича и его сторонников в попытках "ввергнуть в коллапс" работу Центризбиркома. "К сожалению, они принимали все меры, чтобы, наверное, ввергнуть в коллапс работу Центральной комиссии, потому что 30 обращений [было подано], причем смена постоянная списков, которая происходит накануне, на восемь человек аппарата (ЦИК. — БелаПАН.), потому что девятая — это я", — сказала Ермошина. По ее словам, условия работы ЦИК "были таковы, что можно сравнивать с работой медицинских работников в том самом чумном бараке". "Ощущение, что данная группа просто специально это делала для того, чтобы полностью парализовать работу Центральной комиссии и сорвать выборы", — заявила Ермошина.

"Завтра на заседание у нас, слава богу, приглашены адекватные люди, — добавила она. — Это люди, которые действительно реально намереваются выдвинуться — не все, конечно, но большинство из них — кандидатами в президенты. Естественно, это будет совершенно иной язык общения. Да и проверка не показывает всего того безобразия, которое демонстрирует данная группа "паплечнікаў", как они любят себя называть, господина Статкевича".



20 мая ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации инициативных групп оставшихся претендентов на пост президента. Это: экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико; создатель и первый руководитель Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало; экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая; сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова; председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич; сопредседатель ОО "Говори правду" Андрей Дмитриев; лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов; председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.



Всего в ЦИК было подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента на выборах, намеченных 9 августа. Это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в стране.



Для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Сбор подписей будет проходить с 21 мая по 19 июня.