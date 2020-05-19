На три месяца продлено действие документов с истекшим сроком (дополнено)

Минск, 19 мая. Указом президента на три месяца продлено действие документов с истекшим сроком, сообщила пресс-служба президента.

"Выданные физическим и юридическим лицам (в том числе и индивидуальным предпринимателям) справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца. Например, если срок действия разрешения истекает 15 мая 2020 года, то он будет продлен автоматически до 15 августа 2020 года", — говорится в сообщении.

Совет министров определит "исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы выдаются".

"В период сложной эпидемиологической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных органов (организаций) для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на три месяца их финансовые расходы", — отмечается в релизе.

Похожий указ, являющийся одной из мер противодействия распространению коронавируса COVID-19, президент России Владимир Путин подписал в середине апреля. Он касался паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля нынешнего года.