Как минимум одного задержанного в Верховном суде активиста доставили в ЦИП

Минск, 19 мая. Как минимум одного задержанного в Верховном суде протестующего — активиста оргкомитета со созданию партии "Народная Грамада" Сергея Спарыша — доставили в Центр изоляции правонарушителей, сообщил правозащитный сайт spring96.org.

Днем 19 мая в здании Верховного суда было задержано семь человек, которые пришли поддержать так называемых кандидатов протеста — сторонников оппозиционного политика Николая Статкевича, чьи инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты не были зарегистрированы в ЦИК.

Правозащитники назвали имена задержанных. Помимо Спарыша это Артем Бобок, Юлия Лемехова, Дмитрий Мисюк, а также "кандидаты протеста" Анжелика Железнякова, Тамара Потоцкая, Владимир Невмержицкий. Еще один активист, Валентин Фролов, сначала был задержан, а затем отпущен. Судьба остальных пока неизвестна.

Сообщается, что люди в штатском "заходили в залы судебных заседаний, где в то время шло обжалование постановлений Центризбиркома о нерегистрации части инициативных групп, и выводили людей вниз к автобусу". Сотрудники милиции в форме в происходящее "никак не вмешивались".

По информации правозащитников, всех задержанных доставили в УВД Центрального района столицы.

15 мая Центризбирком отказал в регистрации инициативных групп ряда так называемых кандидатов протеста — сторонников Николая Статкевича. Не были зарегистрированы группы Анжелики Железняковой, Вероники Мищенко, Александра Гречишникова, Антонины Вишняковой, Валентина Фролова, Ольги Николайчик, Виктории Хотенко, Игоря Клещука. Председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что причина отказа в регистрации — нарушение требований Избирательного кодекса, в том числе "принципа добровольности при формировании инициативных групп".

В тот же день "кандидаты протеста" подали жалобы на нерегистрацию инициативных групп в Верховный суд.

На заседании 19 мая ЦИК отказал в регистрации инициативных групп еще 18 "кандидатов протеста": Дмитрия Кудравца, Петра Карабанова, Николая Соляника, Тамары Потоцкой, Владимира Невмержицкого, Регины Беркус, Александра Якушкова, Елены Давыдовой, Александра Школьникова, Владимира Кийко, Юрия Новикова, Юрия Чудиновича, Сергея Статкевича, Виктора Шорца, Юрия Касача, Александра Абрамовича, Натальи Стрельченко и Алексея Зуевича.