ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп претендентов на пост президента

Минск, 20 мая. Центризбирком зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента Беларуси. Регистрация завершилась 20 мая.

Заседания Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, в ходе которых рассмотрен вопрос о регистрации групп, состоялись 15, 19 и 20 мая. Зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты Беларуси:

— действующего главы государства Александра Лукашенко;

— председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича;

— фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича;

— члена Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих;

— заместителя директора ЧТУП "Кисель В.В." Натальи Кисель;

— бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико;

— экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало;

— председателя партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня;

— сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольги Ковальковой;

— бывшего депутата Палаты представителей Национального собрания Анны Канопацкой;

— сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева;

— Светланы Тихановской, супруги популярного видеоблогера Сергея Тихановского;

— лидера музыкальной группы Znich Александра Таболича;

— председателя движения "За Свободу" Юрия Губаревича;

— и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

За различные нарушения Избирательного кодекса отказ в регистрации получили инициативные группы: Сергея Тихановского — популярного видеоблогера (youtube-канал "Страна для жизни"); Виталия Зелковского — инженера-дизайнера, известного в байнете как "суровый турист"; Елены Ашихминой — директора ООО "БелТехПодшипник"; Жанны Романовской — безработной минчанки; Николая Статкевича — оппозиционного политика, экс-кандидата в президенты, бывшего политзаключенного; Андрея Иванова — индивидуального предпринимателя, члена Коммунистической партии Беларуси; Михаила Волынца — ремесленника; Валерия Перевощикова — пенсионера; Павла Спирина — видеоблогера; Олега Невейкова — социального работника; Александра Скребца — безработного из Минска; Владимира Провальского — индивидуального предпринимателя из Витебска; Андрея Можейко — безработного.

ЦИК также не зарегистрировал инициативные группы "кандидатов протеста" — сторонников Статкевича: Марины Адамович (супруга Николая Статкевича), Анжелики Железняковой, Вероники Мищенко, Александра Гречишникова, Антонины Вишняковой, Валентина Фролова, Ольги Николайчик, Игоря Клещука, Виктории Хотенко, Дмитрия Кудравца, Петра Карабанова, Николая Соляника, Тамары Потоцкой, Владимира Невмержицкого, Регины Беркус, Александра Якушкова, Елены Давыдовой, Александра Школьникова, Владимира Кийко, Юрия Новикова, Юрия Чудиновича, Сергея Статкевича, Виктора Шорца, Юрия Касача, Александра Абрамовича, Натальи Стрельченко и Алексея Зуевича.

Всего в ЦИК было подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению граждан кандидатами на пост президента на выборах, намеченных 9 августа. Это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в стране.

Для регистрации в качестве кандидата на должность президента необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Сбор подписей будет проходить с 21 мая по 19 июня.