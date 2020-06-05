Эксперты ООН: Власти Беларуси должны прекратить репрессии

Минск, 5 июня. Группа экспертов ООН выразила серьезную обеспокоенность в связи с усилением репрессий против гражданского общества в Беларуси, заявив, что власти страны должны защищать право на свободу выражения мнения и прекратить подавлять критику, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Как отмечается в заявлении экспертов от 5 июня, в мае не менее 195 человек — правозащитники, журналисты, блогеры, медицинские работники и другие представители гражданского общества — были арестованы за то, что они выразили свои взгляды, или за участие в мирных акциях протеста и пикетах для сбора подписей и выдвижения кандидатов на президентские выборы, назначенные на 9 августа.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что эти аресты, связанные с осуществлением свободы мирных собраний и свободы мнений и их выражения, оказывают негативное воздействие на гражданское общество, независимую прессу и беспрепятственное выражение особого мнения", — подчеркнула специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин.

Большинство инцидентов произошло после задержания 6 мая известного блогера Сергея Тихановского. Его арест вызвал протесты по всей стране, во время которых демонстранты требовали его освобождения, констатируют эксперты ООН. Находясь в заключении, Тихановский объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Однако его регистрация была отклонена, и это решение вызвало новые протесты в нескольких белорусских городах, особенно в Гродно, где он был впоследствии повторно арестован 29 мая.

"До настоящего времени по крайней мере 72 человека были оштрафованы и 69 человек были подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток лишения свободы по обвинению в нарушении порядка проведения массовых мероприятий", — констатируют в ООН.

"Мы обеспокоены тем, что обвинения могут быть использованы в качестве инструмента, чтобы подавить критические голоса оппозиционных кандидатов, правозащитников, журналистов, блогеров и других представителей гражданского общества, включая медицинских работников. Особенно серьезно ограничение права на свободу выражения мнений в преддверии выборов", — заявила Марин.

Замечания спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси были поддержаны специальным докладчиком по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации, специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников, специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, специальным докладчиком по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья и специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов.

"За два месяца до президентских выборов мы настоятельно призываем правительство прекратить практику подавления голосов представителей гражданского общества и обеспечить плюралистическую среду, в которой все люди могут безопасно и свободно осуществлять свое право на поиск и распространение информации, свои права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций", — заявила Марин.

Специальные докладчики являются частью так называемых специальных процедур Совета по правам человека. Это международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Специальные процедуры (крупнейший орган независимых экспертов в системе защиты прав человека ООН) — это общее название независимых механизмов совета для установления фактов и мониторинга.