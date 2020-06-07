Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 48 тысяч

Минск, 7 июня. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 48.630, скончалось 269 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще шесть человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 879, или на 1,8% (в предыдущие сутки было 883 новых случая и четыре смерти). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 23.647 пациентов (+632 за сутки). Всего проведено 622.313 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 12.642.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

Как заявил 6 июня в ходе рабочего визита в Могилев Александр Лукашенко, "это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена". "Ситуация управляемая, и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры. Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни", — заверил он.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не только занимаются тестированием на коронавирус, но и приоритетное внимание уделяют диагностике пневмоний. "Мною было дано жесткое указание: всех обратившихся — на КТ. Мы за это время закупили десятки аппаратов и там, где нужно было, установили. Сейчас даже в Минске в поликлиниках устанавливаем. Врачи молодцы, уже научились, они видят на КТ — обычная пневмония или ковидная. Вот это правильный показатель, — сказал глава государства. — И мы можем смело эти показатели опубликовать и показать, кто лучше всего справляется и справился на сегодняшний момент с этой заразой".

Вместе с тем Лукашенко отметил, что необходимо соблюдать меры предосторожности, однако подходить к этому с умом. "Нужно быть очень аккуратными и осторожными и беречь стариков. Не расслабляйтесь, ни в коем случае. Поберегите себя, но умно. Не закрываясь где-то в углу, а больше будьте на свежем воздухе", — посоветовал белорусский руководитель.

5 июня заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время посещения Брестской области в ходе республиканского мониторинга сообщила, что пик эпидемии коронавируса прошла почти половина населения Беларуси. "Минск уже прошел верхушку и идет на снижение. Минская и Витебская области прошли точно так же. То есть фактически 40—45% населения республики этот этап прошли, — цитирует чиновницу пресс-служба Министерства здравоохранения. — Когда пройдет Брестская область, у нас будет ближе к 60%".