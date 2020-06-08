Запад увяжет выдачу кредитов с политической ситуацией в Беларуси, считают эксперты

Минск, 8 июня. Если избирательная кампания в Беларуси завершится разгоном акций протестов и задержанием кандидатов в президенты, западные страны откажутся финансировать Беларусь. Такое мнение высказали БелаПАН эксперты, комментируя влияние политической ситуации в стране на возможность привлечения западного финансирования.

Как сообщалось, белорусские власти в связи с пандемией запросили у Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка финансовую поддержку на общую сумму до 2,5 млрд долларов.

"При принятии решений в МВФ контрольный пакет голосов приходится на США, Евросоюз и страны, у которых партнерские отношения с Евросоюзом. Их готовность одобрить выделение финансирования Беларуси будет зависеть от того, как у нас пройдет избирательная кампания", — отметил финансовый аналитик Александр Муха.

Эксперты обращают внимание, что после резонансных событий во время президентских выборов 2010 года Запад заблокировал выделение Беларуси финансирования.

"Если в этом году повторятся события 2010 года и мы увидим брутальный разгон людей на площади, а также задержание кандидатов в президенты, то привлечь западное финансирование стране будет очень сложно", — предположил старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Привлечь альтернативное западному финансирование в этом случае будет также непросто, считают эксперты.

"В случае появления новых политических заключенных в стране внешние заимствования для Беларуси на международном рынке капитала могут стать заметно дороже, учитывая к тому же ухудшение доступа к этому рынку из-за пандемии", — считает Муха.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings в мае сообщили, что Беларусь ведет переговоры о привлечении двух китайских займов.

"Однако если другие кредиторы не станут выделять финансирование Беларуси, то Китай может занять осторожную позицию", — полагает Муха.

Шансы Беларуси привлечь российское финансирования также невелики, считают эксперты. Аналитики обращают внимание, что с прошлого года Россия не выделяет Беларуси средств на рефинансирование платежей по госдолгу, а любую финансовую помощь нашей стране увязывает с темой "углубления интеграции".

"Отношения с Россией испорчены, идти на более тесную интеграцию не хочется, а без этого восточный сосед отказывается выделять нам финансовую помощь. Поэтому если мы еще окажемся и без западного финансирования, то может оказаться ситуация, когда нам будет особо негде перекредитоваться", — резюмировал Иосуб.