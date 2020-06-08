"Газпром" начнет переговоры с Беларусью только после выполнения текущих договоренностей

Минск, 8 июня. "Газпром" готов начать переговоры с Беларусью о поставках газа после выполнения белорусской стороной текущих договоренностей, говорится в пресс-релизе российской компании, который поступил в БелаПАН.

В управлении информации ПАО "Газпром" сообщили, что компания направила ответ на письмо министра энергетики Беларуси, полученное на прошлой неделе. "Отмечено, что ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года", — сообщили в "Газпроме".

"При условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году "Газпром" подтверждает готовность начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года", — подчеркивается в релизе.

29 мая глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил российским журналистам о наличии у Беларуси задолженности за газ. "Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тыс. долларов. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", — цитировал Миллера ТАСС.

В тот же день Министерство энергетики Беларуси заявило об отсутствии долга: "Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами".

При этом в министерстве отметили, что "в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".

На прошлой неделе Минэнерго направило в "Газпром" письмо, где были "обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности, по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года".

Минск добивается снижения стоимости российского газа в связи с его удешевлением на мировых рынках (контракт на 2020 год предусматривает поставку топлива по 127 долларов США за тысячу кубометров). В свою очередь российские власти увязывают решение газового вопроса с унификацией систем налогообложения двух стран.