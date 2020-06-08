Правозащитники: Тихановскому предъявлено обвинение

Минск, 8 июня. Популярному видеоблогеру Сергею Тихановскому и другим задержанным по его делу предъявлено обвинение, они остаются под стражей, сообщил правозащитный сайт spring96.org.

8 июня истекает 10-дневный срок задержания блогера и его соратников. В соответствии с законодательством их должны были отпустить либо предъявить им обвинение, напоминают правозащитники.

"Известно, что задержанных оставляют за решеткой, при этом даже родственникам не сообщается, по какой именно статье им предъявлено обвинение. У адвокатов берут подписки о неразглашении", — отмечает spring96.org.

Баллотирующаяся на пост президента супруга блогера Светлана Тихановская подтвердила правозащитникам, что ему предъявлено обвинение, но по какой статье — пока неизвестно. Такая же информация поступила от родственников других задержанных, в частности Василия Бобровского.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным. В его защиту высказались Европейская служба внешних действий и Европарламент. Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти к "максимальной сдержанности", а США, ЕС и Великобритания — принять меры для "проведения мирных, свободных и справедливых выборов".

У youtube-канала Тихановского "Страна для жизни" 233 тыс. подписчиков.