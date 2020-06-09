Из-за эпидситуации выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 24 июля — на две недели позже обычного

Минск, 9 июня. Выдача сертификатов централизованного тестирования (ЦТ) начнется 24 июля, сообщила пресс-служба Министерства образования.

Те, кто проходит испытания в резервные дни, смогут получить сертификаты с 29 июля. В прошлом году сертификаты начали выдавать 10 июля.

Абитуриенты успеют подать документы для участия в конкурсах в вузы и колледжи, подчеркнули в ведомстве.

"Вступительная кампания в этом году имеет некоторые особенности, вызванные эпидситуацией. Если говорить об организации централизованного тестирования, то для абитуриентов будут созданы максимально комфортные и безопасные условия. Организована запись в виде двух этапов: первый является дистанционным, когда абитуриент заполняет предоставленный ему на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) электронный бланк заявления и отправляет в тот пункт тестирования, который считает удобным для себя", — отметили в Минобразования.

Пресс-служба напомнила, что абитуриент имеет возможность зарегистрироваться в любом пункте для прохождения ЦТ, необязательно в том, с которым ведет переписку. Поданное заявление рассматривается пунктом регистрации, и на адрес абитуриента приходит счет для оплаты регистрации документов на ЦТ, и либо сразу же приходит предложение, когда лучше прийти в пункт регистрации, либо поступающий может воспользоваться услугой выбора удобного для себя времени и даты посещения. Тестирование в этом году перенесено на две недели и начнется 25 июня. Для безопасности абитуриентов наиболее "массовые" предметы — русский язык и математика — будут сдаваться в два дня.

В министерстве отметили, что структура тестов и их сложность в этом году не изменятся.

Пресс-служба ведомства обращает внимание, что те, кто получил пропуска до того, как было принято решение о переносе сроков проведения централизованного тестирования, должны руководствоваться таблицей соответствия дат на сайте РИКЗ и Минобразования. "Например, русский язык с 15 июня переносится на 26-е. При этом менять пропуск не надо. Те же, кто получил пропуска позже, сдадут этот предмет 27 июня. Надо отметить, что сам абитуриент по русскому и математике не может выбрать один из двух дней: число аудиторий ограничено, созданы определенные комиссии, строго под счет подвозятся фельдъегерской службой бланки заданий и ответов. Кроме того, идет предварительная жеребьевка абитуриентов по аудиториям, поэтому поступающий не в свой день не попадет на тестирование. Все сделано, чтобы создать благоприятные условия для посещения пункта тестирования, а во время самого испытания обеспечить рассадку в аудиториях на безопасной дистанции, исходя из требований, которые рекомендует Министерство здравоохранения", — говорится в сообщении Минобразования.

На ЦТ в этом году зарегистрировалось чуть более 64 тыс. абитуриентов, что на 12,5 тыс. меньше, чем годом ранее.