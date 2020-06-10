Лукашенко: В нужное время мы приведем всех в чувство, переворота в стране не будет, майдана — тем более

Минск, 10 июня. Переворота в стране не будет, заявил Александр Лукашенко 10 июня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам.

Как сообщает пресс-служба президента, одной из основных тем совещания Лукашенко обозначил организационные вопросы избирательной кампании и поддержку в работе ЦИК, особенно — технической стороны.

Лукашенко попросил главу Центральной комиссии Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас что происходит".



"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более", — подчеркнул Лукашенко.

"Я хотел бы обсудить вопросы, которые, возможно, у Лидии Михайловны есть перед началом наиболее острого периода регистрации и агитации будущих кандидатов в президенты", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что это совещание носит традиционный характер: "Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи Центральной избирательной комиссии".



Глава государства заметил, что в ЦИК на постоянной основе работает всего несколько человек. "На постоянной основе два человека — я и секретарь. И семь человек аппарата", — уточнила Ермошина.



"Ясно, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с технической точки зрения. Поэтому Администрация президента и Управление делами всегда оказывали необходимую поддержку, которую ЦИК запросит. Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс президента (тоже возможного кандидата в президенты). Все, что ЦИК попросит, — мы должны оказать эту поддержку", — сказал Лукашенко.



Он отметил, и Ермошина это подтвердила, что с точки зрения финансирования вопросов нет и быть не может. "Как всегда, мы оказываем поддержку по средствам связи, доставке людей, и на местах в участковых комиссиях работают, надо, чтобы предприятия их поддержали, и так далее", — сказал официальный лидер.