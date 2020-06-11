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Дата распечатки: 11.06.2020 17:01
 
11.06.2020 15:23 Фото

Пресс-конференция Виктора Бабарико

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11 июня в Минске состоялась экстренная пресс-конференция потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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