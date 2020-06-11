КГК: В офисе "Белгазпромбанка" проходит обыск (дополнено)

Минск, 11 июня. В минском офисе "Белгазпромбанка" в настоящий момент проходит обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем, сообщил БелаПАН пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов.

"Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал он. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия".

На уточняющий вопрос, проходит ли по данному делу бывший председатель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, претендент на пост президента Беларуси, Данилов ответил: "Данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет".

Виктор Бабарико покинул пост главы правления "Белгазпромбанка", который занимал почти 20 лет, в связи с участием в нынешнеей избирательной кампании.

4 июня во время совещания по новому составу правительства Александр Лукашенко затронул тему президентских выборов и предложил задать несколько вопросов одному из потенциальных кандидатов. "Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?" — обозначил вопросы глава государства (вероятно, речь идет о бывшем главе "Белгазпромбанка" Викторе Бабарико. — БелаПАН.).

Накануне обыска, 10 июня, на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам Лукашенко поручил проверить частные компании, которые в последние три месяца уволили работников, в том числе тех, "кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов". "Если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу для страны, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить за три, два, один месяц за то, что они выкинули безосновательно", — заявил официальный лидер.

Лукашенко также поручил выработать схему с генеральным прокурором, подключить Комитет государственного контроля, следственные органы и "прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей". "Что за система? На Гоа, Канары и еще какие-то острова у них есть деньги ехать. А людям нормальную зарплату заплатить — не могут, а еще с работы выгоняют. В нашей стране этого быть не должно", — подчеркнул глава государства.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты завершается 19 июня.

Официальный сайт Виктора Бабарико сообщает, что по состоянию на 10 июня за выдвижение бывшего главы правления "Белгазпромбанка" кандидатом в президенты собрано более 285 тысяч подписей избирателей при необходимых для регистрации 100 тысячах.