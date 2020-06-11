Виктор Бабарико прокомментировал ситуацию с обысками в минском офисе "Белгазпромбанка"

Минск, 11 июня. Бывший председатель правления "Белгазпромбанка", претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико прокомментировал проходящие сегодня в банке обыски.

Видео общения Бабарико с членами его избирательного штаба опубликовал телеграм-канал "Мая краіна Беларусь".

"Начались обыски у людей, тесно со мной связанных, — сказал Бабарико. — Эта история идет к компании "ПриватЛизинг", и она касается только банковской деятельности. Возбуждены уголовные дела по бывшим сотрудникам и действующим. На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано: "В настоящий момент такой человек не проходит". Что это означает? Что штаб в безопасности, мы продолжаем работу".

Бабарико попросил членов своего штаба не переживать. "Банк будет разбираться со своими делами, а штаб это не затрагивает, поэтому мы двигаемся по общему плану, — сказал он. — Тот, кто все-таки решит, что это для него представляет какую-то там персональную угрозу, может быть, на следующем шаге, имеет абсолютно полное право встать и уйти. И я честно скажу, что я буду вам всем благодарен, независимо от того, какое дальше будет действие, потому что вы сделали уже очень много. Спасибо вам всем огромное. Я прекрасно понимаю, что тот шаг, который вы можете сделать, — останетесь или уйдете, — все равно он во благо нашему делу. Это очень важно понять —это не трусость, не предательство".

Происходящее Бабарико назвал давлением персонально на него: "Это давление на меня. Формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Мне не очень приятно это чувство, я скажу вам честно, но я к нему, в принципе, готовился. Я это понимаю, поэтому у вас есть полное право сделать любой выбор. За то, что вы были со мной хоть какую-то часть времени и отдали свои силы и компетенции, — огромное спасибо".

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов, обыски проходят 11 июня в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

"Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал он. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия".

На уточняющий вопрос, проходит ли по данному делу Виктор Бабарико, Данилов ответил: "Данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет".

Виктор Бабарико покинул пост главы правления "Белгазпромбанка", который занимал почти 20 лет, в связи с участием в нынешней избирательной кампании.