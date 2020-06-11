Бабарико: Власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов

Минск, 11 июня. Претендент на пост президента Беларуси бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико заявил о намерении продолжать политическую кампанию, несмотря на сегодняшние события.

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице экс-банкира в "Фейсбуке".

"Дорогие друзья, сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов, — констатировал Бабарико. — Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня. Они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей".

По словам Бабарико, "единственным правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие" является продолжение действий, продолжение борьбы.

Тех, кто уже подвергся преследованию — допросам и вызовам в компетентные органы, претендент на пост президента призвал "не бояться говорить правду, не говорить ложь, не оговаривать себя и других людей".

"Самая большая ошибка в этих действиях власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. И я хочу сказать, что новая Беларусь в любом случае сметет остатки вот этого старого режима. Мы — сильная и свободная страна, мы — народ-победитель", — заявил Бабарико.

11 июня в головной офис "Белгазпромбанка" и некоторые другие компании пришли с обысками сотрудники финансовой милиции.



Пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов сообщил БелаПАН, что обыски ведутся в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. "Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал он. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия".

На уточняющий вопрос, проходит ли по данному делу Виктор Бабарико, Данилов ответил: "Данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет".

Бабарико покинул пост главы правления "Белгазпромбанка", который занимал почти 20 лет, в связи с участием в нынешней избирательной кампании. По состоянию на 10 июня за его выдвижение кандидатом в президенты собрано более 285 тысяч подписей избирателей при необходимых для регистрации 100 тысячах.



4 июня во время совещания о новом составе правительства Александр Лукашенко затронул тему президентских выборов и предложил задать несколько вопросов одному из потенциальных кандидатов: "Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?" (вероятно, речь идет о бывшем главе "Белгазпромбанка" Викторе Бабарико. — БелаПАН.).

10 июня Лукашенко поручил проверить частные компании, которые в последние три месяца уволили работников, в том числе тех, "кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов". "Если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу для страны, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить за три, два, один месяц за то, что они выкинули безосновательно", — заявил Лукашенко. Он поручил генпрокурору, КГК и следственным органам выработать схему и "прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей". "Что за система? На Гоа, Канары и еще какие-то острова у них есть деньги ехать. А людям нормальную зарплату заплатить — не могут, а еще с работы выгоняют. В нашей стране этого быть не должно", — подчеркнул глава государства.