Виктор Бабарико: Моя деятельность в "Белгазпромбанке" не вызывала вопросов правоохранительных органов

Минск, 11 июня. "Моя деятельность, которая происходила во время работы в банке, не вызывала никаких вопросов с точки зрения правоохранительных органов", — заявил претендент на пост президента Беларуси, бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико 11 июня на экстренной пресс-конференции в Минске в связи с обысками в "Белгазпромбанке" и некоторых других компаниях.

По словам Бабарико, "Белгазпромбанк" проходил аудиты международных компаний и проверки Нацбанка. "Последняя внеплановая экстренная проверка закончилась в январе этого года. Ни одна из этих проверок не обнаружила никаких нарушений", — добавил он.

"Напрашивается вывод — действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер. Считаю это недопустимым", — подчеркнул Бабарико.

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