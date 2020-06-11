Команда Виктора Бабарико не планирует вносить коррективы в избирательную кампанию в связи с сегодняшними обысками

Минск, 11 июня. Команда претендента на пост президента Беларуси экс-руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико не планирует вносить коррективы в свою избирательную кампанию. Об этом Бабарико заявил 11 июня на экстренной пресс-конференции в Минске в связи с обысками в "Белгазпромбанке" и некоторых других компаниях.

"Но, возможно, придется дополнительно приглашать еще волонтеров, чтобы справиться с объемом работы", — добавил он.

(Будет дополнено.)