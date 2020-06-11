По мнению Бабарико, отказ в регистрации его кандидатом в президенты "продемонстрирует слабость власти"

Минск, 11 июня. "Нет никаких формальных и неформальных причин для отказа в моей регистрации", — заявил претендент на пост президента экс-руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико 11 июня в Минске на экстренной пресс-конференции в связи с обысками в "Белгазпромбанке" и некоторых других компаниях.

"Если будет отказ — это продемонстрирует слабость власти", — подчеркнул он.

(Будет дополнено.)