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Дата распечатки: 11.06.2020 15:31
 
11.06.2020 14:26 Политика

По мнению Бабарико, отказ в регистрации его кандидатом в президенты "продемонстрирует слабость власти"

Минск, 11 июня. "Нет никаких формальных и неформальных причин для отказа в моей регистрации", — заявил претендент на пост президента экс-руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико 11 июня в Минске на экстренной пресс-конференции в связи с обысками в "Белгазпромбанке" и некоторых других компаниях.

"Если будет отказ — это продемонстрирует слабость власти", — подчеркнул он.

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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Четверг, 11 Июнь 2020, 15:31
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