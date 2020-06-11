Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/06/11/ru_1046336/
Дата распечатки: 11.06.2020 15:31
 
11.06.2020 14:31 Политика

Виктор Бабарико: Я готов к объединению с другими кандидатами, если наши цели совпадают

Минск, 11 июня. Претендент на пост президента Беларуси, экс-руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико готов к объединению с другими участниками избирательной кампании при условии совпадения целей.

"Мы сторонники любых объединений", — заявил он 11 июня на экстренной пресс-конференции в связи с обысками в "Белгазпромбанке" и некоторых других компаниях.

"Но должны совпадать цели. Некоторые (участники избирательной кампании. — БелаПАН.) призывают к бойкоту, мы — нет. Я готов к объединению с другими кандидатами, если наши цели совпадают", — подчеркнул Бабарико.

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 11 Июнь 2020, 15:31
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239