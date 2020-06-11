Виктор Бабарико: Я готов к объединению с другими кандидатами, если наши цели совпадают

Минск, 11 июня. Претендент на пост президента Беларуси, экс-руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико готов к объединению с другими участниками избирательной кампании при условии совпадения целей.

"Мы сторонники любых объединений", — заявил он 11 июня на экстренной пресс-конференции в связи с обысками в "Белгазпромбанке" и некоторых других компаниях.

"Но должны совпадать цели. Некоторые (участники избирательной кампании. — БелаПАН.) призывают к бойкоту, мы — нет. Я готов к объединению с другими кандидатами, если наши цели совпадают", — подчеркнул Бабарико.

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