В ходе обыска в страховой компании "Кентавр" изъяты компьютеры руководителей

Минск, 11 июня. В ходе обыска в страховой компании "Кентавр" изъяты компьютеры ее руководителей.

"Администрация ЗАСО "Кентавр" информирует, что 11/06/2020 в офисах страховой компании проводились обыски сотрудниками Департамента финансовых расследований. В ходе обыска были изъяты компьютеры генерального директора и первого заместителя генерального директора. Администрация ЗАСО "Кентавр" хотела бы отметить, что представители ДФР вели себя корректно и в рамках должностных обязанностей. Страховое общество "Кентавр" продолжает работать в штатном режиме и приносит извинения своим клиентам за временные неудобства", — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

11 июня в головной офис "Белгазпромбанка" и некоторые другие компании пришли с обысками сотрудники финансовой милиции. Пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов сообщил БелаПАН, что обыски ведутся в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. "Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал он. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия".

На вопрос, проходит ли по делу экс-глава банка Виктор Бабарико, Данилов сообщил, что "данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет".

Бабарико покинул пост главы правления "Белгазпромбанка", который занимал почти 20 лет, в связи с участием в избирательной кампании. На 10 июня за его выдвижение кандидатом в президенты собрано более 285 тыс. подписей избирателей при необходимых для регистрации 100 тыс.