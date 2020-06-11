Заблокирована работа сайта MolaMola, основанного сыном Виктора Бабарико

Минск, 11 июня. Заблокирована работа сайта MolaMola, основанного Эдуардом Бабарико — сыном бывшего главы правления "Белгазпромбанка", претендента на пост президента Виктора Бабарико.



"Сегодня с 19.10 начались ошибки по переводам авторам кампаний на "МолаМола", — говорится в официальном заявлении MolaMola. — Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка. Решение о блокировке принято руководством банка. Команда "МолаМола" будет сейчас делать всё возможное, чтобы восстановить работу сайта".

На платформе MolaMola размещено более 1.530 различных кампаний по сбору средств, которые получили поддержку от десятков тысяч человек на общую сумму более 1.250.000 рублей. "Мы мечтаем создать сообщество, в котором каждый может рассчитывать на помощь. Наша цель — сделать MolaMola наиболее эффективным и простым способом поддержки. Платформа была запущена 27 марта 2019 года в Беларуси. За это время к нам присоединилось более 60.000 единомышленников, которые вдохновили нас двигаться дальше и выходить за пределы страны", — сообщается на сайте MolaMola в разделе "О нас".



Как следует из размещенной на сайте информации, сооснователями MolaMola являются Эдуард Бабарико, а также блогер и общественный активист Антон Мотолько.



Эдуард Бабарико возглавляет инициативную группу своего отца, претендента на пост президента Виктора Бабарико.



Утром 11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка", который около 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, а также в ряде других компаний прошли обыски.



Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов, обыски проводились в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. "Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал Данилов. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия".

На уточняющий вопрос, проходит ли по данному делу Виктор Бабарико, Данилов ответил: "Данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет".

Виктор Бабарико покинул пост главы правления "Белгазпромбанка" в мае этого года в связи с участием в президентской кампании. На данный момент в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты Беларуси собрано более 300 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.



"Власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов" — так прокомментировал сегодняшние обыски Бабарико.