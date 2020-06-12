Акция по безвозмездной сдаче крови "Безопасная кровь спасает жизни"
12 июня в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в рамках республиканского социального проекта "У Беларусi — Добрае Сэрца!" прошла акция по безвозмездной сдаче крови "Безопасная кровь спасает жизни".
Кровь сдали в том числе министр здравоохранения Владимир Караник (фото 1, 10), председатель совета Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов (фото 7), министр труда и социальной защиты Ирина Костевич (фото 19—20), официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев (фото 22—23).