12.06.2020 14:22 Видео, Власть
Представитель ВОЗ: Беларусь все еще находится в достаточно серьезной ситуации на стадии локальной передачи COVID-19
12 июня в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в рамках республиканского социального проекта "У Беларусi — Добрае Сэрца!" прошла акция по безвозмездной сдаче крови "Безопасная кровь спасает жизни".
Кровь сдали в том числе министр здравоохранения Владимир Караник, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
На видео: Батыр Бердыклычев, Ирина Костевич.