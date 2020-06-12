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Дата распечатки: 12.06.2020 15:56
 
12.06.2020 14:22 Видео, Власть

Представитель ВОЗ: Беларусь все еще находится в достаточно серьезной ситуации на стадии локальной передачи COVID-19

12 июня в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в рамках республиканского социального проекта "У Беларусi — Добрае Сэрца!" прошла акция по безвозмездной сдаче крови "Безопасная кровь спасает жизни".

Кровь сдали в том числе министр здравоохранения Владимир Караник, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

На видео: Батыр Бердыклычев, Ирина Костевич.

 

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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