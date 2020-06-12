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Дата распечатки: 12.06.2020 09:50
 
12.06.2020 08:37 Политика

Лукашенко — Путину: В Беларуси с большим уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России

Минск, 12 июня. Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, который отмечается 12 июня.

"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Залог нынешних и новых достижений - вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству".

Он выразил убеждение, что "конструктивный межгосударственный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе".

Официальный белорусский руководитель также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, главе Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.

 

БелаПАН.

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