Лукашенко про обыски в "Белгазпромбанке": Будут отвечать по закону, надо — сядут

Минск, 12 июня. Комитет госконтроля проверяет "Белгазпромбанк" по поручению Александра Лукашенко. Об этом он заявил 12 июня в Полоцке (Витебская область), отвечая на вопросы журналистов.

"Честно скажу, в нюансы пока не погружен, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля (там финансовая милиция этим занимается). Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия".

"Даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси, — добавил Лукашенко. — Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права заниматься неправедными делами, в том числе этому банку".

По словам Лукашенко, по пути в Полоцк в вертолете он прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. "Что меня поразило: этот негодяй (судя по всему, речь о бывшем главе "Белгазпромбанка" претенденте на пост президента Викторе Бабарико. — БелаПАН.), иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там… Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет", — заявил Лукашенко.

По словам главы государства, есть полная информация, что "это его (Бабарико. — БелаПАН.) были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа "ПриватЛизинга".

"Работали по этому банку и по ним с 2016 года, — утверждает Лукашенко. — Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне. Но иностранцы информацию нам — с 2016 года мы просили — предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы".

Как сообщает пресс-служба, Лукашенко "предложил задать соответствующему человеку вопрос: почему он пошел в президенты?". "Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез? Потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет", — подчеркнул Лукашенко.



"Кричит: причастен не причастен, власти давят на кого-то. Как перед Богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то. Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось", — добавил Лукашенко.



Он сообщил, что в рамках уголовного дела задержано 15 человек. "Но он не понимает другого, — сказал Лукашенко. — Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч или 800 тысяч долларов. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать. И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем".

Лукашенко заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы. "Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону, надо — сядут. Перед законом все равны", — заявил он.

"Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было", — повторил официальный лидер.



Он также сообщил, что попросил одного из членов правительства сказать Бабарико: "Правда и только правда! Второе — всё, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет. А председателю КГК, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, рассказал, что есть. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен".

Утром 11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка", который около 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, а также в ряде других компаний прошли обыски.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов, обыски проводились в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. "Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), — сказал он. — В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Проводятся неотложные следственные действия".

На вопрос, проходит ли по данному делу Бабарико, Данилов ответил: "Данное лицо в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет".

11 июня на экстренной пресс-конференции, созванной в Минске в связи с обысками, Бабарико заявил: "Власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов". "Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня. Они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей", — подчеркнул Бабарико.

Он добавил, что продолжит политическую кампанию, несмотря на эти события.

Вечером 11 июня была заблокирована работа сайта MolaMola, основанного сыном Виктора Бабарико Эдуардом. "Сегодня с 19.10 начались ошибки по переводам авторам кампаний на "МолаМола", — говорилось в официальном заявлении MolaMola. — Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка. Решение о блокировке принято руководством банка. Команда "МолаМола" будет сейчас делать всё возможное, чтобы восстановить работу сайта".

Утром 12 июня стало известно о задержании в Могилеве и Гомеле членов избирательного штаба Бабарико Владимира Дударева и Сергея Кармызова.