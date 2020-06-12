Виктор Бабарико: Если деньги, о которых упоминал Лукашенко, найдены у моих друзей, — это мои деньги

Минск, 12 июня. Во время традиционного пятничного стрима вечером 12 июня претендент на пост президента Беларуси бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико прокомментировал последние события, связанные с обыском в банке и задержанием его друзей.

Стрим был назначен на 19.00, но начался на четверть часа раньше. Бабарико объяснил это тем, что он не исключает своего задержания. "Есть беспокойство, что задержания продолжатся, и в качестве субъекта этих задержаний буду я", — сказал претендент.



Он сообщил, что в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты собрано уже более 330 тысяч подписей, и сегодня их начали сдавать в окружные избирательные комиссии.



Комментируя ситуацию с обысками, задержаниями и заявлениями Александра Лукашенко по этому поводу, Бабарико сказал: "Есть положительные моменты, а именно то, что вроде бы, несмотря на происходящие события, было сказано, что меня все-таки хотят видеть в качестве кандидата в президенты. Есть большая надежда, что нашу группу и меня зарегистрируют, и мы расскажем всю правду белорусскому народу о том, кто такой Виктор Бабарико, и побеседуем уже в формате разговора со всей страной".



"Но в то же самое время, — добавил он, — раздаются другие обвинения или утверждения, что есть доказательства того, что я причастен к преступлению, что я почти уже виновен, хотя еще не было никаких ни действий, ни тем более суда. Уже было сказано, что я соучастник каких-то преступлений".



Бабарико подчеркнул: все деньги и имущество, которые у него есть, и которые он "обязательно будет декларировать", получены законным путем, и с них уплачены подоходные налоги.



"Вчера задержали и опрашивали троих моих друзей. Сегодня мы узнали, что они переведены в статус подозреваемых, — сообщил Бабарико. — Я могу точно сказать: если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю — это мои деньги".



"У моего друга, которого зовут Дмитрий, есть депозит 100 тысяч евро, который я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было ресурсы распределять, в том числе на случай непредвиденных каких-то действий", — рассказал Бабарико.



"Если вдруг второй объем денег у друга, его имя Владимир, обнаружили в размере 100 тысяч долларов, которые находились у него в ячейке, — это мои деньги. Я его попросил похранить эти деньги, — продолжил Бабарико. — Если у него же были обнаружены ценные бумаги, облигации на предъявителя в сумме, вот тут я еще уточню, но, по-моему, 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов, — это мои облигации".



"Если основанием для предъявления ему обвинения являются именно эти суммы и именно эти деньги, снимайте эти обвинения — это деньги мои. Я их собираюсь и собирался отражать в своей декларации, и очень надеюсь на то, что они будут не только в моей декларации, а будут мне возвращены по истечении срока депозита и погашения ценных бумаг", — подчеркнул бывший банкир.



"Все остальное, если вдруг — слитки золота, картины — это точно не касается моих друзей, насколько я их знаю. Я говорю о том, что они абсолютно честные, порядочные люди", — добавил Бабарико.



"Я очень надеюсь, что страсти улягутся, что все-таки торжество закона в Беларуси настанет, и уж точно оно будет после 9 августа (дата президентских выборов. — БелаПАН.). Я искренне в это верю и я надеюсь, что в это верите вы все", — заключил претендент на пост президента.



Утром 11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка", который около 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, а также в ряде других компаний прошли обыски.

12 июня в Полоцке Лукашенко сообщил, что КГК проверяет "Белгазпромбанк" по его поручению.



Лукашенко "предложил задать соответствующему человеку вопрос: почему он пошел в президенты?". "Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез? Потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет", — подчеркнул Лукашенко.

"Кричит: причастен не причастен, власти давят на кого-то. Как перед Богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то. Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось", — добавил Лукашенко.

"И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем", — заявил Лукашенко.



12 июня новый председатель Комитет госконтроля Иван Тертель заявил журналистам, что департамент финансовых расследований КГК располагает доказательствами причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности.



Он также сообщил, что возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). "Работу по данному материалу мы вели с 2016 года. Направлены запросы в иностранные государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержание ответов позволило активизировать проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении группы лиц, которые на систематической основе не уплачивали налоги в особо крупном размере и выводили полученные средства на территорию иностранных юрисдикций", — рассказал глава КГК.

По словам Тертеля, по делу задержаны 15 человек — "это топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена и различного уровня", а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.