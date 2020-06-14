Пресс-секретарь Лукашенко: Задержанные по делу "Белгазпромбанка" дают признательные показания, в том числе против Бабарико

Минск, 14 июня. В отношении бывших и нынешних сотрудников "Белгазпромбанка возбуждены дела "по серьезным статьям": о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт РБК.

Ранее в интервью РБК бывший председатель правления банка Виктор Бабарико, который также выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, заявил, что обыски и задержании в "Белгазпромбанке" 12 июня "не просто кампания устрашения, а рейдерский захват".

"Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, что все они дают признательные показания, в том числе и против него", — сообщила Эйсмонт.

"Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон", — заявила пресс-секретаря Александра Лукашенко.

"Белгазпромбанк" по размеру активов входит в пятерку крупнейших банков Беларуси. Крупнейшие акционеры ПАО "Газпром" (Москва) и АО "Газпромбанк" ("Банк ГПБ", Москва) владеют по 49,82% капитала.

11 июня в головном офисе банка в Минске прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

12 июня председатель Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил, что при расследовании дел, связанных с "Белгазпромбанком", задержаны 15 человек — "это топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена и различного уровня", а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.

Утром 12 июня в белорусских банковских кругах начала курсировать информация, что временным председателем правления "Белгазпромбанка" может стать Надежда Ермакова, которая в 2011—2014 годах возглавляла Национальный банк.

Национальный банк никакой информации о ситуации с ОАО "Белгазпромбанк" не распространял.