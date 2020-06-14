В Беларуси 53.973 подтвержденных случая COVID-19

Минск, 14 июня. Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 53.973, скончалось 308 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 732, или на 1,4% (в предыдущие сутки было 721 новый случай и пять смертей). Минздрав традиционно отмечает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 30.103 пациента, в том числе за последние сутки — 922.

Всего проведено 733.788 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 19.464.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

12 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев сообщил журналистам, что Беларусь все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции COVID-19, и ситуация достаточно серьезная.

"Мы видим, что с наступлением лета у людей накопилась какая-то усталость, они перестают осознавать все еще существующую опасность. Это очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся, опасность сохраняется, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых регистрируемых случаев", — отметил он.

Бердыклычев подчеркнул, что "признаков сезонности у этого вируса нет" — он распространяется и в странах с жарким климатом. "Поэтому надеяться, что летом вирус сам уйдет, не приходится. Все рекомендации остаются прежними: респираторный этикет, гигиена рук, физическое дистанцирование, а где оно невозможно — ношение масок", — сказал представитель ВОЗ.