Три человека в Минске получили травмы на пожаре, причиной которого, по предварительной информации, стала вспышка бытового газа

Минск, 14 июня. По предварительной информации, вспышка бытового газа стала причиной пожара в в квартире на улице Кольцова в Минске, сообщает МЧС Беларуси в "Твиттере" .

"По предварительной информации, получили травмы три человека", — говорится в сообщении.

Всего сотрудники МЧС спасли восемь человек: пятерых — из подъезда, в котором горела квартира, еще троих — из соседнего подъезда.