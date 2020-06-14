14.06.2020 21:26 Общество
Три человека в Минске получили травмы на пожаре, причиной которого, по предварительной информации, стала вспышка бытового газа
Минск, 14 июня. По предварительной информации, вспышка бытового газа стала причиной пожара в в квартире на улице Кольцова в Минске, сообщает МЧС Беларуси в "Твиттере" .
"По предварительной информации, получили травмы три человека", — говорится в сообщении.
Всего сотрудники МЧС спасли восемь человек: пятерых — из подъезда, в котором горела квартира, еще троих — из соседнего подъезда.